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Экономика

Пензенцы стали чаще строить индивидуальные дома

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Жители Пензенской области стали чаще строить индивидуальные дома. С января по апрель 2025 года они возвели 1 371 объект общей площадью 178 тысяч кв. м.

«Это на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - уточнили в Пензастате.

Юридические лица за то же время ввели в эксплуатацию 49 домов на 76,1 тыс. кв. м. Это 58,4% от прошлогоднего показателя.

В целом в январе-апреле объем жилищного строительства в регионе составил 254,1 тыс. кв. м, или 83,2% к уровню аналогичного периода 2024-го.

«Ввод жилья увеличился в Заречном и 8 районах области. Наибольший удельный вес приходится на Пензу (40,7%), Пензенский район (22,6) и Бессоновский район (17,5%)», - пояснили статистики.

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