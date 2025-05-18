Рост цен возглавил список тревожностей пензенцев

18.05.2025 | 13:44

Пензенская область оказалась в числе 34 регионов РФ, жителей которых очень тревожит рост цен. На втором месте - волнение по поводу ситуации в зоне КТО (контртеррористической операции).

Такие данные приводятся на сайте «Национальный индекс тревожностей. КРОС». Эксперты опубликовали рейтинг самый встревоженных регионов России, опираясь на результаты 2024 года. Пензенская область не вошла в число лидеров, однако ее не оказалось и среди самых спокойных субъектов РФ.

Помимо роста цен в магазинах (индекс тревожности 49,53) и ситуации в Курской, Белгородской областях (33,3), пензенцев очень волнует финансовое и телефонное мошенничество (29,18).

Жителей региона почти не трогают замедление YouTube, мигранты, природные катаклизмы, атаки БПЛА и снижение курса рубля.

В целом по России в 2024 по сравнению с 2023 годом, как отметили исследователи, индекс тревожности снизился почти на четверть: с 11754,02 до 8957,41. Это объяснили более спокойной медийной повесткой и стабилизацией информационного фона в связи с СВО.