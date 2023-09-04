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Общество

Прожиточный минимум в Пензенской области увеличат

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В Пензенской области в 2024 году планируют увеличить величину прожиточного минимума. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте регионального правительства.

В следующем году прожиточный минимум на душу населения составит 12 813 рублей, на 738 рублей больше, чем в 2023-м.

Для трудоспособного населения определена величина в 13 966 рублей (13 162 - в 2023-м), для пенсионеров - в 11 246 рублей (10 660), для детей - 12 470 рублей (11 820).

В среднем по России в 2023 году этот показатель на душу населения составил 14 375 рублей. Для трудоспособного населения - 15 669 рублей, для пенсионеров - 12 363 рубля, для детей - 13 944 рубля.

Прожиточный минимум носит социальный характер: его применяют для определения уровня жизни граждан и установления минимального размера оплаты труда.

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