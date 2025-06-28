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Общество

Перечислены виды рака, которые чаще всего выявляют у пензенцев

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В Пензенской области в 2024 году выявили 7 023 случая рака. Это на 287 меньше, чем в 2023-м (7 310). Такая статистика приводится в отчете, прикрепленном к постановлению регионального правительства о программе борьбы с онкозаболеваниями. Документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

В числе пациентов, у которых подтвердили наличие новообразований, - 3 763 женщины и 3 260 мужчин.

В прошлом году самый высокий показатель онкозаболеваемости отметили в Лунинском, Малосердобинском, Тамалинском, Мокшанском, Каменском, Иссинском, Пензенском районах.

По сравнению с 2015-м, вырос показатель заболеваемости раком молочной железы (+61,5%), ободочной кишки (+39,4%), кожи (+27,6%), крови и лимфы (+14,4%).

В 2024 году медики зарегистрировали 1 201 новый случай рака кожи, 824 - молочной железы, 615 - легких, 568 - предстательной железы, 495 - ободочной кишки, 365 - желудка. Все вместе - 57,9% всех онкологических диагнозов.

В документе отмечается, что область входит в число субъектов России с высоким показателем онкозаболеваемости. За 9 лет он вырос с 489,22 на 100 000 населения (в 2015-м) до 568,2 (в 2024-м). Среднероссийский показатель, по данным на 2023 год, составлял 461,1, в ПФО - 495,1.

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