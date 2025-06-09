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Экономика

Для пензенцев бензин оказался менее доступен, чем для саратовцев

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Эксперты ria.ru составили рейтинг регионов России по доступности бензина. Пензенская область попала в двадцатку регионов, в которых топливо дорого для жителей.

Для оценки доступности бензина специалисты рассчитали объем горючего марки АИ-92, который граждане способны купить на свои среднемесячные зарплаты.

Пензенская область заняла в списке 68-е место из 85. Месячный объем топлива, доступного для жителей региона, составил 919 л. В апреле этого года, по данным экспертов, цена АИ-92 за литр составила 55,98 руб. Это на 2,4% больше, чем в декабре 2024-го.

Более доступно топливо в таких соседних регионах, как Ульяновская, Саратовская области и Республика Мордовия. Первая расположилась на 58-й строке, на среднемесячную зарплату жители могут купить 974 л АИ-92 (54,51 руб. за литр).

Мордовия заняла в рейтинге 66-е место с показателем 924 л (56,68 руб. за литр). Саратовская область попала на 67-ю строчку: 920 л, 56,18 руб. за литр.

Самым доступным бензином в стране могут похвастаться Ямало-Ненецкий автономный округ (1-е место, 2 653 л, 54,58 руб. за литр) и Москва (2-е место, 2 506 л, 57,38 руб. за литр), а в конце рейтинга находятся Ингушетия (678 л, 54,72 руб. за литр) и Чечня (640 л, 55,25 руб. за литр).

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