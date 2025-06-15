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Общество

Названа средняя площадь жилья, приходящаяся на одного пензенца

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В Пензе подсчитали, что в 2024 году в среднем на одного горожанина приходилось 37,2 кв. м жилья. Этот показатель выше, чем среднеобластной - 35,5 кв. м.

По данным Пензастата, по общей площади жилых помещений на одного человека город опережает многие столицы соседних регионов.

К примеру, в Ульяновске показатель в прошлом году составил 33,1 кв. м, в Самаре - 32 кв. м, в Саратове - 30 кв. м, в Саранске - 27,1 кв. м.

В 2024-м в Пензе в эксплуатацию ввели 588 тыс. кв. м жилья (516,5 тыс. кв. м - в 2023-м). 83% сданных домов возвели юридические лица, 17% - граждане.

Ранее в Пензастате назвали самый густонаселенный район областного центра. Им оказался Октябрьский, там, по последним данным, проживают 167 072 человека. На втором месте - Первомайский район (128 739 человек). В Железнодорожном районе 106 254 горожан, в Ленинском - 85 913.

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