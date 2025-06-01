Названо количество детей в Пензенской области

01.06.2025 | 12:29

В Пензенской области доля детей в общей численности населения на 1 января 2025 года составила 17,3%. Это 212 689 несовершеннолетних (0-17 лет). Данные обнародовал Пензастат к Дню защиты детей, который отмечается в воскресенье, 1 июня.

Мальчиков в регионе традиционно больше, чем девочек: 51,1% (108 758) против 48,9% (103 931). Самые многочисленные (от 25 000 до 30 000) - группы детей в возрасте 8-9, 10-11, 12-13 и 14-15 лет.

В области мало малышей в возрасте 0-1 год и 2-3 года (менее 40 000).

Дошкольные образовательные учреждения, по данным Пензастата за 2024-й, посещали 46 282 ребенка.

Многие юные пензенцы получают дополнительное образование в кружках, секциях, школах. Большинство их (58 452) выбрали общеразвивающие программы художественной направленности. Чуть меньше детей предпочли физкультуру и спорт - 56 553.