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Общество

Пензенцы могут сами сдавать бродячих собак в МУП по очистке города

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С начала 2023 года в Пензе отловили 339 бездомных собак. Несколько выездов бригады МУП по очистке города совершили в район улиц Лядова, Ладожской, Рахманинова, проспектов Строителей и Победы.

Жители именно этих районов чаще всего жалуются в соцсетях на стаи бродячих псов, которые с каждым днем увеличиваются.

«В результате было отловлено 17 собак, которые впоследствии доставлены в пункт передержки для дальнейшего карантирования, обработки, вакцинирования и биркования», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Пензенцам напомнили, что отлов животных осуществляется только по заявкам от граждан или юридических лиц. Их направляют в органы местного самоуправления в письменной или электронной форме.

«Кроме того, МУП по очистке города готов осуществлять прием безнадзорных животных от граждан города Пензы, с которыми впоследствии будут проведены все необходимые и предусмотренные действующими нормами обязательные мероприятия», - добавили в пресс-службе.

Известно, что специалисты отлавливают собак без бирок. Имеющие их животные по закону повторному отлову не подлежат.

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