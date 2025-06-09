В Пензе спасатели достали собаку из глубокой ямы

В Пензе спасатели помогли животному, попавшему в беду. Они вытащили собаку из глубокой ямы.
Это случилось в воскресенье, 8 июня, во дворе дома в 3-м Батайском проезде. Очевидцы сообщили о ЧП по номеру 112.
«Спасатели, прибыв по указанному адресу, спустились в яму, на носилках извлекли животное на поверхность», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».
Собаку передали хозяевам.
Специалисты нередко избавляют от гибели братьев наших меньших. В конце мая сотрудники пожарно-спасательного центра помогли трем котятам, упавшим в шахту воздуховода.
В апреле они вытащили собаку из затопленного погреба гаража в Складском переулке.
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