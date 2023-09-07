Терроризирующая Арбеково стая собак растерзала еще одну кошку

07.09.2023 | 10:17

Кошек на улицах Пензы становится меньше: животных убивают стаи собак. Очередной такой случай запечатлела камера домофона на проспекте Строителей в среду, 6 сентября, в 7:01. Местная жительница прислала запись в редакцию PenzaInform.ru.

«Вот такое утро было у нас во дворе по проспекту Строителей, 38. Может, уже администрация Пензы обратит внимание на бродячих собак, а если бы дети шли в школу?..» - задала вопрос горожанка.

Пензенцы в комментариях поддержали автора. «Огромная просьба к администрации организовать питомники и отловить бродячие стаи. Началась школа, жители напуганы», «Да сколько уже это будет продолжаться?! У нас на ГПЗ собаки ЖИВУТ В НОРАХ, в яме около заправки! Люди вынуждены ходить мимо каждый день! Это уже дикие звери в нескольких поколениях, да когда же администрация займется уже этой проблемой?! Сами ничего не делают и людям запретили, с какой целью это было сделано?!», «Стерилизуют, бирку вешают и отвозят туда же, где отловили. Только стаи как бегали, так и бегают», «Собаки - территориальные хищники, они свою территорию даже стерилизованные охраняют. И вполне агрессивно», «Люди, вы серьезно тут пишете про приюты? В стране пенсионный возраст увеличивали явно не от того, что денег полно свободных. А сейчас их тем более нет. Ну какие приюты?», «Возвращаем в среду обитания», как они говорят. И никто не думает про то, что город - это не среда обитания для диких животных», - написали люди.

Ранее пензенцы сообщали о стае бродячих собак, терроризирующих жителей микрорайона Арбеково. На глазах у людей они насмерть загрызли двух кошек, а также окружили и облаяли женщину с домашним псом.

Еще одно животное погибло по той же причине на улице Бурмистрова (район Окружной).

В июле Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, согласно которому регионы вправе сами выбирать меры обращения с бездомными животными и решать их судьбу. Также ранее Правительство России предложило регионам защитить население от бездомных собак самостоятельно. Кабмин одобрил законопроект, который позволит властям регулировать своими законами право на усыпление бродячих животных.

Весной депутаты Пензенской городской думы выступили за ликвидацию бродячих собак. «У нас два пути: либо заниматься эвтаназией, либо выделять миллионы, чтобы отлавливать всех собак и содержать их в питомнике. Потому что стерилизация ничего не дает, собаки становятся только более агрессивными», - пояснил на июньской сессии председатель гордумы Владимир Мутовкин. Однако на региональном уровне соответствующий нормативный акт не принят.