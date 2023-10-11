За неделю коронавирус выявили у 225 жителей Пензенской области

11.10.2023 | 16:44

В Пензенской области продолжает расти уровень заболеваемости коронавирусом среди населения. Актуальные данные обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

За минувшую неделю выявили 225 случаев COVID-19. Это на 21,6% больше, чем за предыдущий период, когда было 185 зараженных.

По-прежнему доминирующим вариантом возбудителя остается штамм омикрон.

Групповые очаги не зарегистрированы, но основная доля заболевших регистрируется по контакту в семье и близком окружении - 13,3.

В 81,3% случаев установить явный контакт не удается, уточнили в управлении.