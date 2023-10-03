В Роспотребнадзоре высказались о групповых очагах заражения ковидом

03.10.2023 | 14:08

В Пензенской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Отчет за минувшую неделю во вторник, 3 октября, представило региональное управление Роспотребнадзора.

За 7 дней было выявлено 185 новых случаев COVID-19, что на 19,4% больше, чем за аналогичный предыдущий период (155).

«Доминирующим вариантом возбудителя остаются различные подвиды штамма омикрон. Основная доля заболевших регистрируется по контакту в семье и близком окружении - 11,9%, в прочих организациях - 2,2%, завоз с других территорий - 0%, явный контакт не установлен - 85,9%», - уточнили специалисты.

Групповые очаги заболеваемости коронавирусом пока не зарегистрированы.

«Структура частоты инфицирования COVID-19 характеризуется ростом случаев с неустановленным характером заражения», - добавили в Роспотребнадзоре.