Водителей троллейбусов № 9 попросили открывать больше 1 двери

16.06.2025 | 16:15

Перевозчик провел с водительским составом троллейбусного маршрута № 9 внеплановый инструктаж о правилах перевозки пассажиров и их обязательной посадке и высадке на остановках через все двери. Причиной стала жалоба горожанки, поступившая в редакцию PenzaInform.ru и перенаправленная в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

«В очередной раз обращаюсь с проблемой отношения к пассажирам большинства водителей троллейбусов на 9-м маршруте. В час пик открывают на посадку и высадку только среднюю дверь, заднюю дверь никогда не открывают. В среду, 28 мая, в 17:30 на остановке «Центр искусств» не все могли сесть в одну открытую дверь троллейбуса (бортовой номер 2350), на дальнейших остановках невозможно было выйти, так как приходилось пробираться через забитый салон к средней двери. Сколько можно издеваться над людьми?!» - говорилось в жалобе.

В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» сообщили, что непредоставление пассажирам возможности пользоваться всеми дверями троллейбуса является нарушением условий государственного контракта и влечет применение к перевозчику штрафных санкций.

«В случае выявления подобных нарушений рекомендуется произвести фото- или видеосъемку, на которой будет зафиксировано транспортное средство, включая регистрационный номер либо гаражный номер троллейбуса, для рассмотрения и принятия мер реагирования», - пояснили в учреждении.

По вопросам работы общественного транспорта Пензенской городской агломерации можно обратиться в единую диспетчерскую службу по номеру 8-800-222-95-18. Телефон доверия перевозчика, который занимается троллейбусами в Пензе, 42-13-07, добавили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».