В мэрии Пензы сообщили, где сделают выделенные полосы для автобусов

15.11.2020 | 11:54

В администрации Пензы рассказали, где в городе появятся полосы, выделенные для движения общественного транспорта.

В социальной сети Instagram горожанин пожаловался мэру Андрею Лузгину на то, что в час пик добираться на общественном транспорте очень долго. «Планируется снизить количество маршруток и заменить их на автобусы? Сделать выделенные полосы для них?» - спросил пензенец.

Представитель администрации ответил, что вопрос сейчас рассматривается. Приступить к обустройству выделенных полос хотят уже в 2021 году. Они появятся на улицах Кирова, Калинина, Суворова, Терновского, а также проспектах Победы и Строителей.

В феврале 2020 года в Пензе анонсировали концепцию развития городского общественного транспорта. Согласно ей, в областном центре сократится количество маршрутных такси, их заменят автобусы большой вместимости. В 2021-2022 годах таковых планируется приобрести 111.

Обговаривались и другие нововведения: переход на регулируемые тарифы, ввод безналичной оплаты на всех маршрутах, создание выделенных полос для общественного транспорта, организация проката электросамокатов, речного транспорта, утверждение дополнительных мер поддержки школьников, студентов и пенсионеров, создание узлов для пересадки пассажиров с межмуниципальных маршрутов на городские.