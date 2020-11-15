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Общество

В мэрии Пензы сообщили, где сделают выделенные полосы для автобусов

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В администрации Пензы рассказали, где в городе появятся полосы, выделенные для движения общественного транспорта.

В социальной сети Instagram горожанин пожаловался мэру Андрею Лузгину на то, что в час пик добираться на общественном транспорте очень долго. «Планируется снизить количество маршруток и заменить их на автобусы? Сделать выделенные полосы для них?» - спросил пензенец.

Представитель администрации ответил, что вопрос сейчас рассматривается. Приступить к обустройству выделенных полос хотят уже в 2021 году. Они появятся на улицах Кирова, Калинина, Суворова, Терновского, а также проспектах Победы и Строителей.

В феврале 2020 года в Пензе анонсировали концепцию развития городского общественного транспорта. Согласно ей, в областном центре сократится количество маршрутных такси, их заменят автобусы большой вместимости. В 2021-2022 годах таковых планируется приобрести 111.

Обговаривались и другие нововведения: переход на регулируемые тарифы, ввод безналичной оплаты на всех маршрутах, создание выделенных полос для общественного транспорта, организация проката электросамокатов, речного транспорта, утверждение дополнительных мер поддержки школьников, студентов и пенсионеров, создание узлов для пересадки пассажиров с межмуниципальных маршрутов на городские.

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Гость||

Интересно, а проезжую часть расширять планируется? С выделенными полосами Кирова и Суворова окончательно встанут. Такое чувство, что в мэрии окопались вредители

Гость||

Гость писал(a):

С выделенными полосами Кирова и Суворова окончательно встанут.
да пофигу на жоповозки главное что движение общественного транспорта было без препятственно.

Гость||

ДАВНО ПОРА

Гость||

нормальное решение.

Гость||

Где онлайн кассы? Цену повышают когда хотят, а федеральный закон не исполняют, а местные чиновники закрывают на это глаза.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Они появятся на улицах Кирова
Так на Кирова правая полоса в вечно припаркованных повозках.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 2021-2022 годах таковых планируется приобрести 111.
В 2019 и 2020 уже приобрели, как планировалось?

Гость||

Давно пора выделенки делать. Кому места мало обьедут.

Здравое мероприятие от мэрии. Хоть что полезное Лузгин сделает для народа.да и штрафы тоже за выезд на выделенку в размере 2500 хороший доход для бюджета!

Гость||

Гость писал(a):

Давно пора выделенки делать. Кому места мало обьедут.

Здравое мероприятие от мэрии. Хоть что полезное Лузгин сделает для народа.да и штрафы тоже за выезд на выделенку в размере 2500 хороший доход для бюджета!

ты дурак

Гость||

Гость писал(a):

С выделенными полосами Кирова и Суворова окончательно встанут. Такое чувство, что в мэрии окопались вредители
Такое чувство, что автомобилисты утратили всякую связь с реальностью. Общественный транспорт и пешеходные связи, главные приоритеты в развитии города. Именно это и определяет уровень комфортности города для людей. Выделенные полосы для общественного транспорта - это благо. Но при условии, что выделенные полосы для общественного транспорта не будут занимать маршрутки и автомобилисты решившие объехать пробку. Выделенные полосы – это хитовая песня для троллейбусов.

Гость||

Выделенки надо делать только для бюджетного транспорта. Частники пусть платят за проезд по таким полосам.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 2021-2022 годах таковых планируется приобрести 111.
кем?

Гость||

Гость писал(a):

Выделенки надо делать только для бюджетного транспорта. Частники пусть платят за проезд по таким полосам.
Вот именно, а то цены им повышать, администрация видите ли не может

Гость||

Гость писал(a):

кем?
Администрацией города Пензы с помощью федеральной программы по которой можно было и троллейбусы взять. Но как известно не взяли.

Гость||

Почему в маршрутках нет кондукторов и электронной оплаты за проезд,как в автобусах?Они тупо воруют деньги из бюджета.И это воровство уже длится десятки лет,на глазах и МВД И прокуратуры.

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Имя: Гость
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