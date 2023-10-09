Жители Первомайского района могут сообщить о наркорекламе по телефону

09.10.2023 | 21:01

В понедельник, 9 октября, в Первомайском районе Пензы - на улицах Ленинградской, Попова и Мира - закрасили рекламу наркошопов. Обо всех надписях просигнализировали неравнодушные местные жители.

«Администрация Первомайского района убедительно просит граждан сообщать о фактах нанесения надписей с рекламой запрещенных веществ по телефону 34-32-05 для принятия мер по их удалению», - проинформировали в мэрии.

Также горожане могут обратиться в управляющую компанию, занимающуюся обслуживанием многоквартирного дома, на котором появилась наркореклама.

На то, что Западную Поляну в Пензе заполонила реклама наркошопов, жаловался местный житель. Он возмущался бездействием властей и правоохранителей. По словам горожанина, нарисованные с помощью трафаретов адреса и телефон имеются на множестве домов. Кроме того, злоумышленники активно используют стикеры, которые размещают на дорожных знаках и столбах.

В Пензе с сентября заработал чат-бот «Останови смерть» в Telegram, чтобы горожане отправляли туда адреса и фотографии мест, где замечена реклама наркошопов. Ее обещают закрасить.

Ранее в Кузнецке задержали трафаретчиков, рекламировавших наркошоп на улицах города. Ими оказались двое жителей Саратовской области, 25 и 22 лет. Молодые люди приехали в Кузнецк в ночь с 5 на 6 октября, чтобы заработать незаконным путем. Полицейские и росгвардейцы нашли их.

А в Пензенском районе реклама наркошопов исчезла с остановочных павильонов благодаря вмешательству прокуратуры. Надписи о торговле наркотиками располагались на 10 остановках вдоль дороги, ведущей из Пензы в Кондоль.