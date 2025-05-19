Пензенец передал отцу в больницу шприц и сел на 5 лет

19.05.2025 | 17:49

21-летнего жителя Пензы отправили в колонию строгого режима за покушение на сбыт наркотика. Запрещенное вещество юноша передал отцу, находившемуся в больнице.

Согласно материалам дела, в феврале этого года молодой пензенец, являющийся наркозависимым, решил исполнить просьбу отца, тоже употреблявшего наркотики и находившегося на лечении. Он купил в интернете запрещенное вещество, дома приготовил раствор и набрал его в шприц.

Затем юноша собрал пакет для родителя: продукты питания, предметы гигиены. Шприц с наркотиком злоумышленник поместил внутрь упаковки с влажными салфетками. Все эти вещи пензенец отнес в больницу, чтобы их передали отцу.

Однако посылка не дошла. Сотрудники медучреждения проверили содержимое пакета, наличие твердого предмета в упаковке влажных салфеток насторожило их. О попытке передать наркотик сообщили полиции.

Свою вину молодой человек признал. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.