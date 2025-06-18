Криминал

В Пензе полиция задержала зареченского наркодилера

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В Пензе задержали 43-летнего жителя Заречного, причастного к обороту наркотиков. Мужчина уже успел оборудовать 27 тайников с закладками.

Полицейские получили информацию о том, что зареченец причастен к торговле запрещенными веществами, проверили ее и подтвердили. При обыске у мужчины нашли метадон общим весом 50 г.

В квартире подозреваемого обнаружили наркотики, упаковочные материалы и весы. Изъятое направили на экспертизу. В гаджетах зареченца были координаты оборудованных тайников.

В Пензе полиция задержала зареченского наркодилера

В Пензе полиция задержала зареченского наркодилера

«Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что работает закладчиком в интернет-магазине. Наркотики злоумышленник забирал на территории Пензы, затем расфасовывал на более мелкие партии и оборудовал тайники», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

В Пензе полиция задержала зареченского наркодилера

В отношении горожанина возбудили уголовное дело, злоумышленника заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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Источник — фото, видео областного УМВД РФ
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