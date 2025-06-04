Криминал

В Пензе гостю города грозит 20 лет за закладки

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В Пензе полицейские задержали 32-летнего жителя Кемеровской области. Он пытался забрать наркотики из тайника.

В Пензе гостю города грозит 20 лет за закладки

В телефоне мужчины нашли координаты закладок.

«В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли 2 свертка с кристаллообразным веществом светлого цвета», - сообщили в областном УМВД РФ.

В Пензе гостю города грозит 20 лет за закладки

Исследование показало, что это N-метилэфедрон массой около 200 граммов.

Мужчина снимал квартиру в Октябрьском районе Пензы. Дома хранил электронные весы, упаковочные материалы и пластилин. Он должен был расфасовать наркотики на мелкие партии и разложить по тайникам для покупателей.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы, сейчас он находится под стражей.

«Если у вас есть информация о распространении наркотических средств, содержании наркопритонов и подобные сведения, убедительная просьба сообщить об этом по телефонам дежурной части УМВД России по Пензенской области 8-(8412)-56-31-11 и 59-10-10. Анонимность и конфиденциальность гарантируется», - отметили в УМВД.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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