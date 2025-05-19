Пензенцу грозит штраф за ношение кепки

19.05.2025 | 10:15

В Пензе задержали мужчину из-за рисунка на кепке. Ему грозит административная ответственность.

Полицейские в рамках акции «Жизнь без наркотиков» провели рейд по развлекательным заведениям города. В одном из них они заметили посетителя в головном уборе с изображением листьев растения, похожего на коноплю.

Мужчину доставили в отдел, кепку изъяли и отправили на экспертизу.

«За пропаганду наркотических средств предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 4 000 рублей и конфискации рекламной продукции», - напомнили в областном УМВД РФ.

Ранее в Пензе наказали женщину за фотографию в носках. На них было запрещенное изображение.

Полицейские просят жителей города сообщать информацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков, их рекламой, по телефонам: 8-(8412)56-31-11 и 59-10-10. Анонимность гарантируется.