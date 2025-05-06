18-летняя пермячка попробовала накопить на свадьбу в Пензе

06.05.2025 | 19:47

В Пензе осудили 18-летнюю жительницу Пермского края, которую признали виновной в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере в составе группы лиц.

Девушка вступила в ОПГ в августе прошлого года, связь с другими членами поддерживала в Интернете. Их общей задачей было распространение наркотиков в Пензе.

Молодая злоумышленница должна была забирать мелкооптовые партии, расфасовывать вещество по гриппер-пакетам и раскладывать в тайники-закладки в разных районах города.

«В ноябре, успев сделать 12 закладок возле одного из домов на ул. Карпинского, подсудимая была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Наркотические средства, разложенные ею, обнаружены и изъяты», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Девушка признала вину и объяснила, что пошла на преступление из-за финансовых трудностей и стремления накопить на свадьбу.

Суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении других членов группы выделено в отдельное производство.