В пензенской многоэтажке обнаружили наркопритон

23.06.2025 | 10:45

В Пензе полицейские остановили работу наркопритона, находившегося в одной из многоэтажек Ленинского района.

40-летний владелец квартиры признался, что систематически пускал в свое жилище людей для употребления метадона. Инъекции проводились внутривенно.

Нескольких человек, посещавших квартиру, задержали и направили на медосвидетельствование. На хозяина и трех гостей составили протоколы за употребление наркотических веществ без назначения врача.

Также на владельца квартиры завели уголовное дело за организацию наркопритона.

«Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в областном УМВД РФ.