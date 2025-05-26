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Общество

В Пензенской области стартовал антинаркотический месячник

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В Пензенской области полицейские вместе с активистами «Движения первых» закрасили запрещенную рекламу на улицах. Рейд был приурочен к старту ежегодного антинаркотического месячника, проходящего с 26 мая по 26 июня.

В Пензенской области стартовал антинаркотический месячник

Участники черной краской перекрывали надписи на стенах домов, остановках и гаражах, а также беседовали с прохожими и раздавали памятки о вреде наркотиков и ответственности за их пропаганду.

«Данные мероприятия направлены на распространение информации о безопасности подростков. Ребята с удовольствием откликаются, всегда идут навстречу, и кроме того, такое взаимодействие можно рассматривать и как профориентационную работу», - подчеркнула муниципальный координатор «Движения первых» в г. Пензе Юлия Шуплецова.

В Пензенской области стартовал антинаркотический месячник

Жителей просят сообщать о наркотических надписях по телефону 8(8412) 591-010.

В Пензенской области стартовал антинаркотический месячник

«За пропаганду или незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере до 5 000 рублей для физических лиц, для юридических лиц - до миллиона рублей», - отметили в областном УМВД РФ.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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