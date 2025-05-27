Пензенца отправили в колонию за наркопритон в квартире

27.05.2025 | 09:54

В Пензе 39-летний местный житель получил срок за то, что давал людям принимать запрещенные вещества в собственном доме.

С августа по ноябрь 2024 года мужчина предоставлял приятелям свою квартиру на улице Тепличной. Там они употребляли наркотики и отдыхали.

«После его гости трижды задерживались сотрудниками органов внутренних дел и привлекались к административной ответственности за потребление наркотических средств без назначения врача», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

На пензенца завели уголовное дело. Суд учел, что горожанин имеет наркологический диагноз и привлекался к ответственности за сбыт запрещенных веществ. Его приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Мужчина признал вину, но посчитал наказание слишком суровым и подал апелляционную жалобу.

«В соответствии с позицией участвовавшего в рассмотрении дела прокурора суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, а апелляционную жалобу осужденного - без удовлетворения», - пояснила Елена Листарова.