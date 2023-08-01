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Из жизни

Западную Поляну в Пензе заполонила реклама наркошопов

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Житель Пензы Сергей возмутился бездействием властей и правоохранителей, которые не реагируют на заполонившую микрорайон Западная Поляна рекламу наркошопов.

Свое обращение он оставил на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

По словам горожанина, нарисованные с помощью трафаретов адреса и телефон имеются на множестве домов. Кроме того, злоумышленники активно используют и стикеры, которые размещают на дорожных знаках и столбах.

Сергей назвал улицы, на которых видел запрещенную рекламу, это Ленинградская и Попова.

«Сотрудниками администраций района города с участием активных граждан и волонтеров регулярно проводятся рейды по выявлению и ликвидации надписей с информацией о незаконном распространении и сбыте запрещенных веществ. Сообщить о фактах хранения, употребления, распространения запрещенных веществ, культивирования и прорастания наркосодержащих растений можно по телефону горячей линии УМВД России по Пензенской области 59-10-10 или 02», - ответил мужчине представитель управления ЖКХ города.

Ответ пензенца не удовлетворил. Он написал, что не видел активистов и волонтеров, закрашивавших рекламу на улицах Попова и Ленинградской.

«И если граффити - одно дело, и они закрашиваются разными активистами, то стикеры, которые стали клеить на дорожные знаки, на столбы этих знаков, на водосточные трубы - совсем другое дело. В одном месте без лестницы просто не дотянуться, а это место возле школы. В итоге вся дорога от моего дома (Попова, 6) и до остановки «Дом Офицеров» сопровождается либо граффити, либо стикерами наркошопов практически на каждом доме. И они не закрашены (часть закрасил граффити я, на часть мне уже краски не хватило), а часть уже после моего рейда появились и не закрашены. Стикеры так вообще отдельная головная боль, как их срывать, я не понимаю. И работу администрации, повторюсь, я на этих улицах НЕ ВИЖУ», - подчеркнул Сергей.

В управлении ЖКХ пообещали, что до 4 августа ликвидируют рекламу и стикеры.

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