В Городищенском районе задержали мужчину с партией мефедрона

28.05.2025 | 19:23

В Городищенском районе полицейские задержали 25-летнего жителя Самарской области. У него нашли крупную партию наркотика.

Машину с молодым человеком остановили на трассе М-5. При обыске в кармане водителя обнаружили сверток массой 200 г. В телефоне мужчины были фото с географическими данными закладок.

Полицейские воспользовались снимками и нашли 11 тайников со спрятанными наркотиками. Вещество изъяли и направили на экспертизу, которая показала, что это мефедрон (общей массой около 700 г).

Мужчина во всем признался и рассказал, что распространяет наркотики. Мефедрон он забрал из тайника в Самарской области и повез в Пензенскую для дальнейшей продажи.

В отношении самарца возбудили уголовное дело, ему грозит пожизненный срок, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.