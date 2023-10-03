В Пензе с начала года в ДТП попали полсотни юных пассажиров

03.10.2023 | 16:11

В Пензе с начала года зафиксировали 43 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров. Погиб 1 ребенок, 49 детей получили травмы.

В целях профилактики подобных трагедий сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятие «Автокресло» и напомнили водителям, что во время движения необходимо пристегиваться ремнями безопасности, а для детей младше 12 лет использовать удерживающие устройства.

Также сотрудники дорожной полиции рассказали пензенцам о штрафе за неправильную перевозку несовершеннолетних - 3 000 рублей.

За подобные нарушения во время рейда на 9 водителей составили протоколы.

«Госавтоинспекция призывает родителей ответственно отнестись к безопасности детей-пассажиров и напоминает, что специальные удерживающие устройства снизят тяжесть последствий при ДТП и сохранят жизнь ребенка», - сообщила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Диана Дементьева.

Ранее рядом с ТЦ «Куб» на улице Терновского столкнулись Volkswagen Tiguan и Nissan Primera. Водитель последнего, 26-летняя женщина, а также ее пассажиры, девочка 2022 года рождения и мальчик 2019-го, были доставлены в больницу.