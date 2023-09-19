В числе пострадавших в ДТП на ул. Терновского есть маленькие дети

19.09.2023 | 16:43

В ГИБДД прокомментировали аварию, которая произошла рядом с ТЦ «Куб» на улице Терновского днем во вторник, 19 сентября.

По предварительным данным, около 14:00 напротив дома № 183 столкнулись Nissan Primera с 26-летним водителем за рулем и Volkswagen Tiguan под управлением 30-летнего мужчины.

Кадры последствий ДТП появились в соцсетях. У обоих автомобилей покорежены передние части. На месте работали спасатели.

В аварии пострадали пассажиры Nissan: 26-летняя женщина, а также девочка 2022 года рождения и мальчик 2019-го.

Их доставили в больницу, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.