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Происшествия

В числе пострадавших в ДТП на ул. Терновского есть маленькие дети

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В ГИБДД прокомментировали аварию, которая произошла рядом с ТЦ «Куб» на улице Терновского днем во вторник, 19 сентября.

По предварительным данным, около 14:00 напротив дома № 183 столкнулись Nissan Primera с 26-летним водителем за рулем и Volkswagen Tiguan под управлением 30-летнего мужчины.

Кадры последствий ДТП появились в соцсетях. У обоих автомобилей покорежены передние части. На месте работали спасатели.

В аварии пострадали пассажиры Nissan: 26-летняя женщина, а также девочка 2022 года рождения и мальчик 2019-го.

Их доставили в больницу, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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