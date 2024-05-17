В Пензе юные самокатчики рискнули жизнью на проспекте Строителей

17.05.2024 | 19:41

На проспекте Строителей трое школьников на самокатах выехали на дорогу перед машинами и вызвали возмущение водителей. Запись с видеорегистратора появилась в Сети.

Дети решили пересечь дорогу около универсама № 175, но, вместо того чтобы сделать это на регулируемом переходе, поехали от торгового центра по диагонали и оказались на пути у автомобилистов.

Скорость машин была низкой, и водители заметили ребят. Однако эта ситуация пензенцев возмутила.

«Объясните детям, как нужно вести себя на дороге», - обратился к родителям школьников автор ролика.

Безрассудное поведение юных самокатчиков нередко представляет угрозу их собственной жизни. В апреле подросток чуть не попал под машину на перекрестке улиц Некрасова и Суворова. В 2023-м в Заречном самокатчик рискнул здоровьем на зебре.

Источник видео - vk.com/avtohampenza.