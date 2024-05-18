В день последнего звонка в Пензе не будут торговать спиртным

18.05.2024 | 10:38

В пятницу, 24 мая, в Пензе будет действовать ограничение на продажу алкогольной продукции. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

Запрет связан с проведением последнего звонка и будет действовать с 8:00 до 23:00.

Администрации районов должны провести информационно-разъяснительную работу с руководителями торговых точек, в которых продается алкоголь. Правоохранителям рекомендуется в этот день усилить контроль за работой таких объектов.

24 мая сотрудники администраций и полиция проведут рейды с проверкой на предмет соблюдения предписанных ограничений.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, мера принята для обеспечения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних.