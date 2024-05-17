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Общество

Атмосферный фронт принесет тепло в Пензенскую область

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18 мая в Пензенской области будет тепло, но дождливо. Такую погоду прогнозируют специалисты регионального гидрометеоцентра.

В ночь на субботу ожидается +6...+8 градусов, переменная облачность, днем воздух прогреется до +18, вечером температура опустится до +4...+6.

В большинстве районов на протяжении суток могут пройти кратковременные дожди, будет дуть умеренный северо-восточный ветер с порывами до 11 метров в секунду.

«В субботний день по территории области пройдет атмосферный фронт. С собой он принесет дожди и потепление. Затем вновь восстановится влияние антициклона. Осадки прекратятся. В ночные часы по-прежнему будет достаточно прохладно для мая, а вот днем под лучами активного солнца воздух станет интенсивно прогреваться», - сообщили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В старину предки 18 мая примечали: если дождь идет монотонно, с небольшими перерывами, это сулит плохую погоду.

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