Очевидец: У Олимпийской аллеи машина сбила ребенка и уехала

18.05.2024 | 16:55

В субботу, 18 мая, очевидцы сообщили о ДТП с участием ребенка, случившемся около 12:00 на улице Лермонтова в Пензе.

Читатель портала PenzaInform.ru прислал фото, сделанное в районе Олимпийской аллеи. На нем видны поток машин и стоящая у обочины карета скорой помощи. Автор снимка предположил, что сбили человека.

Более подробное объяснение появилось в одном из местных телеграм-каналов: под колеса попал несовершеннолетний.

«Ребенок не смог подняться самостоятельно и лежал, пока череда машин проезжала мимо чуть ли не по малышу! Никто не остановился. Ребенок от страха начал кричать и звать на помощь. К нему подбежали мимо проходящие люди», - рассказал свидетель.

По его словам, скорую помощь вызывать не пришлось - спецавтомобиль, оказавшийся рядом, подъехал к пострадавшему.

«Машина, сбившая ребенка, скрылась с места происшествия не останавливаясь!» - завершил пользователь свой рассказ.