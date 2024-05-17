Сетевое издание|18+|Пятница|17 мая 2024|11:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

В Городищенском районе ссора из-за ребенка закончилась преступлением

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


29-летняя жительница Городищенского района едва не лишилась жизни, отстаивая право своего ребенка быть рядом с ней.

В тот день женщина и ее 37-летний муж употребляли алкогольные напитки. Во время застолья супруг начал предъявлять претензии: ему не нравилось, что вместе с ними живет сын жены от первого брака.

Мать вступилась за ребенка. Тогда мужчина схватил нож и заявил, что зарежет ее.

«Женщине удалось вырваться из рук злоумышленника и написать СМС своей подруге, которая вызвала полицию», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Стражи порядка немедленно прибыли по адресу и задержали агрессора. Мужчина покаялся и заявил, что во всем виновато спиртное.

Как выяснилось, он уже был судим. Теперь за угрозу убийством он вновь может лишиться свободы на срок до 2 лет.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте