В Городищенском районе ссора из-за ребенка закончилась преступлением

17.05.2024 | 08:36

29-летняя жительница Городищенского района едва не лишилась жизни, отстаивая право своего ребенка быть рядом с ней.

В тот день женщина и ее 37-летний муж употребляли алкогольные напитки. Во время застолья супруг начал предъявлять претензии: ему не нравилось, что вместе с ними живет сын жены от первого брака.

Мать вступилась за ребенка. Тогда мужчина схватил нож и заявил, что зарежет ее.

«Женщине удалось вырваться из рук злоумышленника и написать СМС своей подруге, которая вызвала полицию», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Стражи порядка немедленно прибыли по адресу и задержали агрессора. Мужчина покаялся и заявил, что во всем виновато спиртное.

Как выяснилось, он уже был судим. Теперь за угрозу убийством он вновь может лишиться свободы на срок до 2 лет.