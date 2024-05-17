В Городищенском районе ссора из-за ребенка закончилась преступлением

29-летняя жительница Городищенского района едва не лишилась жизни, отстаивая право своего ребенка быть рядом с ней.
В тот день женщина и ее 37-летний муж употребляли алкогольные напитки. Во время застолья супруг начал предъявлять претензии: ему не нравилось, что вместе с ними живет сын жены от первого брака.
Мать вступилась за ребенка. Тогда мужчина схватил нож и заявил, что зарежет ее.
«Женщине удалось вырваться из рук злоумышленника и написать СМС своей подруге, которая вызвала полицию», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Стражи порядка немедленно прибыли по адресу и задержали агрессора. Мужчина покаялся и заявил, что во всем виновато спиртное.
Как выяснилось, он уже был судим. Теперь за угрозу убийством он вновь может лишиться свободы на срок до 2 лет.
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