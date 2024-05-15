Минздрав: Список опасных для водителей лекарств - не запрет

15.05.2024 | 08:13

В соцсетях распространяется список лекарств, после приема которых якобы запрещено управлять автомобилем.

В частности, такая информация появилась в Telegram-канале депутата Госдумы Ярослава Нилова.

«Минздрав собрал список лекарств без рецепта, после которых нельзя за руль. В противном случае водителю грозит лишение прав от 1,5 до 2 лет и штраф 30 000 р. При повторном управлении ТС и употреблении лекарств - конфискация авто», - написал народный избранник.

Ярослав Нилов перечислил ряд препаратов, вошедших в перечень. Среди них популярные «Терпинкод», «Терафлю», «Фервекс», «Солпадеин», «Нурофен плюс», «Кетанов», «Спазмолгон», «Андипал», «Тавегил», «Супрастин». По его словам, весь список занимает 73 страницы.

Министерство здравоохранения РФ оперативно отреагировало на ситуацию, разъяснив, что перечень носит информационный характер.

«Официально заявляем: представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение. Действующее законодательство не содержит положений, которыми устанавливается определение соответствующего перечня. Информация о влиянии лекарственных препаратов на способность к управлению транспортными средствами и механизмами содержится в инструкциях по их медицинскому применению», - поясняется в Telegram-канале Минздрава РФ.

Также в министерстве отметили, что некоторые препараты действительно могут оказывать негативное влияние на способность управлять автомобилем, поскольку снижают быстроту реакции, вызывают сонливость и т. д. Садиться за руль после их приема настоятельно не рекомендуется.