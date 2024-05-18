Сетевое издание|18+|Суббота|18 мая 2024|16:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Пензенцы стали реже обращаться за помощью при укусах клещей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области первая волна активности клещей идет на спад. С 9 по 17 мая к медикам обратился 21 укушенный, в том числе 11 детей и подростков в возрасте до 14 лет. На предыдущей неделе жертв нападений членистоногих было 78, в том числе 19 несовершеннолетних.

Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

В общей сложности с начала сезона активности членистоногих в медицинские учреждения области обратился 271 человек, в том числе 85 детей.

Всего специалисты исследовали в лабораториях 238 клещей, снятых с людей. В 51 (21,4%) были обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза.

Ранее стало известно, что на акарицидную обработку 4 объектов на Западной Поляне в Пензе - Учительского сквера, Тропы здоровья, Олимпийской аллеи и веревочного парка - выделено 2 млн 764 тысячи 909 рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте