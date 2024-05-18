Пензенцы стали реже обращаться за помощью при укусах клещей

18.05.2024 | 10:20

В Пензенской области первая волна активности клещей идет на спад. С 9 по 17 мая к медикам обратился 21 укушенный, в том числе 11 детей и подростков в возрасте до 14 лет. На предыдущей неделе жертв нападений членистоногих было 78, в том числе 19 несовершеннолетних.

Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

В общей сложности с начала сезона активности членистоногих в медицинские учреждения области обратился 271 человек, в том числе 85 детей.

Всего специалисты исследовали в лабораториях 238 клещей, снятых с людей. В 51 (21,4%) были обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза.

Ранее стало известно, что на акарицидную обработку 4 объектов на Западной Поляне в Пензе - Учительского сквера, Тропы здоровья, Олимпийской аллеи и веревочного парка - выделено 2 млн 764 тысячи 909 рублей.