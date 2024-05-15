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Общество

В Госдуме предложили запретить продавать кофе детям

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Законопроект о продаже кофе несовершеннолетним могут в скором времени рассмотреть в Госдуме. Но сначала депутаты разберутся с документом об ограничении продажи энергетиков детям.

Депутат Султан Хамзаев назвал идею о запрете реализации кофе покупателям, не достигшим 18 лет, правильной и справедливой.

«Конечно, кофе в широком формате, как это сегодня происходит, ничем хорошим на организме не сказывается. Понятно, что кофе - это искусственный энергетик, который вызывает процесс агрессивного старения организма. Нам кажется, что это стимулятор, который дает определенную бодрость. Но на самом деле уже где-то через полгода потребления эффект сводится к зависимости», - цитирует народного избранника «Газета.ru».

По словам Хамзаева, кофе не собираются включать в законопроект о запрете продажи энергетиков, который внесли на рассмотрение в Госдуму в среду, 15 мая. Возможно, ограничение пройдет отдельным документом.

Ранее стало известно, что запрет продавать энергетики детям действует в 20 регионах РФ. Практику хотят распространить на всю страну.

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