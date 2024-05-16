В Пензе случилось ДТП с участием трех автомобилей

Утром в четверг, 16 мая, в Пензе на перекрестке улиц Свердлова и Красной случилось ДТП с участием трех транспортных средств.
Отечественная «Лада» въехала правой фарой в световую опору. У кроссовера Land Rover сильно разбита передняя часть. У Audi значительных повреждений нет.
Фрагмент одного из автомобилей лежит на газоне неподалеку от места столкновения. Асфальт усыпан стеклом и пластиком.
Ни водители, ни пассажиры автомобилей в аварии не пострадали.
На место прибыли сотрудники полиции, которые зафиксировали обстоятельства произошедшего. В причинах ДТП предстоит разобраться специалистам.
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