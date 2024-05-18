Озвучена информация о погибших в катастрофе в Бессоновском районе

18.05.2024 | 21:05

В Госавтоинспекции рассказали подробности автокатастрофы, произошедшей в субботу, 18 мая, в Бессоновском районе.

По предварительным данным, в 16:40 на 393-м километре федеральной магистрали Р-158 Нижний Новгород - Саратов произошло столкновение автомобилей Toyota Corolla под управлением девушки 2003 года рождения и Mercedes-Benz, за рулем которого находился мужчина 1976 года рождения.

4 человека скончались на месте ДТП.

«Это оба водителя и пассажиры автомобиля Toyota Corolla - женщина 1982-го и мужчина 1978 годов рождения», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Также в аварии пострадала девочка 2007 года рождения, находившаяся в автомобиле Toyota Corolla. Она доставлена в больницу с травмами.

Обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники полиции.