В Пензе не нашли средств на 2-й этап обновления сквера «40 лет Победы»

29.09.2023 | 10:03

В Пензе остается незавершенным благоустройство сквера «40 лет Победы», где в конце 2021-го была установлена стела «Город трудовой доблести».

«Ни одной лавочки, ни одной урны, ни дорожек. Растут несколько туй», - пожаловалась пензячка Елена на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Ранее горожане также обращали внимание властей на то, что в сквере невозможно гулять в вечернее время, поскольку нет освещения. Стела, на которую поначалу направлялись лучи прожекторов, погружена в темноту.

Благоустройство зеленой зоны планируют завершить на втором этапе реконструкции. В сквере предполагается установить подсветку и видеокамеры.

Провести работы по благоустройству смогут после определения источника финансирования. Возможно, расходы предусмотрят в проекте бюджета на 2024 год, пояснил представитель администрации Пензы.

Ранее сообщалось, что проектно-сметную документацию на дальнейшее благоустройство намерены составить до конца 2022 года. Сроки работ должны были назвать после определения финансирования в 2023-м.