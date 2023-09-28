В Пензенской области за два дня выявили более 7 000 нарушений ПДД

28.09.2023 | 10:13

В выходные дни сотрудники Госавтоинспекции провели масштабные проверки пензенских водителей, направленные на предупреждение ДТП и снижение тяжести их последствий.

За два дня было выявлено более 7 000 нарушений. Задержано 40 пьяных водителей, из них 4 сели за руль выпившими повторно в течение года.

Также сотрудники ГИБДД остановили 22 водителя, не имеющих прав, и 9 их лишенных.

За выезд на полосу встречного движения привлечено к ответственности более 100 человек.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что пренебрежение элементарными требованиями безопасности и ПДД зачастую приводит к трагедиям», - призвала старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.

Ранее на улице Аустрина женщину покалечил пьяный водитель. Травмы, полученные пешеходом, квалифицировали как тяжкий вред здоровью.