В Пензенской области за два дня выявили более 7 000 нарушений ПДД

В выходные дни сотрудники Госавтоинспекции провели масштабные проверки пензенских водителей, направленные на предупреждение ДТП и снижение тяжести их последствий.
За два дня было выявлено более 7 000 нарушений. Задержано 40 пьяных водителей, из них 4 сели за руль выпившими повторно в течение года.
Также сотрудники ГИБДД остановили 22 водителя, не имеющих прав, и 9 их лишенных.
За выезд на полосу встречного движения привлечено к ответственности более 100 человек.
«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что пренебрежение элементарными требованиями безопасности и ПДД зачастую приводит к трагедиям», - призвала старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.
Ранее на улице Аустрина женщину покалечил пьяный водитель. Травмы, полученные пешеходом, квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
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