На улице Аустрина женщину покалечил пьяный водитель

27.09.2023 | 11:31

40-летнему жителю Пензы грозит срок за нарушение правил дорожного движения. Мужчина сел за руль нетрезвым и сбил пешехода.

Ранее горожанина неоднократно привлекали к уголовной ответственности за кражи.

Согласно материалам дела, вечером 28 мая этого года пензенец управлял ВАЗ-2106, принадлежащим его другу, и двигался по улице Аустрина со стороны трассы М-5.

Напротив дома № 165а на нерегулируемом пешеходном переходе он не притормозил и сбил 43-летнюю жительницу Бессоновского района. Женщина пересекала дорогу, удостоверившись, что ее пропускает автомобиль, водитель которого двигался во встречном нарушителю направлении.

Травмы, полученные пешеходом, квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Пострадавшей помогли очевидцы, оперативно отреагировавшие на ДТП. Потерявшую сознание женщину быстро отвезли в больницу.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции Российской Федерации», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мужчине грозит оказаться за решеткой на срок от 3 до 7 лет с лишением права управления транспортными средствами до 3 лет.