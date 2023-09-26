Стало известно, когда в центре Пензы заработают новые светофоры

26.09.2023 | 14:48

В Управлении ЖКХ города Пензы рассказали, когда заработают новые светофоры. Сейчас их устанавливают на средства, сэкономленные по итогам торгов на ремонт дорог.

«Ведется устройство светофорного регулирования на пересечениях ул. Володарского - ул. Кураева, ул. Кураева - ул. Московской, а также в районе ул. Новый Кавказ, 30», - пояснили коммунальщики.

Кроме того, приступили к обустройству дополнительного освещения пешеходных переходов на улице Мира, 15, и Краснова, 60.

В управлении уточнили, что все работы планируют завершить до 5 октября.

Светофор на пересечении улиц Московской и Кураева начали устанавливать еще 18 сентября. Он необходим для регулирования движения гуляющих по пешеходному переходу.

На перекрестке Володарского и Кураева работы стартовали 25 сентября. По Кураева на этом участке планируют разрешить ездить по прямой. Сейчас при движении со стороны Московской и Красной можно только поворачивать направо.