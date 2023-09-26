На пересечении Володарского и Кураева ставят светофор

26.09.2023 | 07:45

В понедельник, 25 сентября, в Пензе начали устанавливать светофор на пересечении улиц Володарского и Кураева.

«Да, зимой там точно шляпа на подъеме будет», «А как теперь зимой там останавливаться перед светофором в горку??? Чтобы потом стоять и буксовать??? Там без светофора фиг проедешь, то фура буксует, то пробка, то еще что-нибудь», «Сейчас чуть дождь, снег и т. д. - и начнутся пробки нескончаемые... От К. Маркса до М. Горького 4 (!) светофора!», «В любой непонятной ситуации ставь светофор», - не одобрили нововведение пензенские водители в соцсети «ВКонтакте».

Хотя негативно к нему отнеслись не все. «Скорее, это для того, чтоб от «Вышки» прямо и налево проезжать можно было», «Нытики собрались: как трогаться, как трогаться... А зимой пешеходы там не ходят? Так же останавливались, пропускали и ехали дальше», - написали горожане.

В апреле пресс-служба мэрии сообщала, что на улице Кураева в 2023 году планируют установить сразу два светофора: на пересечении с Володарского и на пересечении с Московской (для регулирования движения гуляющих по пешеходному переходу).

Тогда же стало известно, что по Кураева на перекрестке с Володарского планируют разрешить ездить по прямой. Сейчас при движении со стороны Московской и Красной разрешен только поворот направо.

Светофор на пересечении Московской и Кураева начали устанавливать 18 сентября.