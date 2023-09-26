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Общество

Прокуратура проверит работу органов власти по организации парковок

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В Пензенской области прокуратура проверит, как органы власти и местного самоуправления исполняют законодательство при организации парковочной деятельности.

Подведомственные им учреждения и коммерческие предприятия также попадут в поле зрения сотрудников надзорного ведомства.

Особое внимание при проверке уделят механизмам использования бюджетных средств при создании и организации работы стоянок.

«Регулирование размещения транспортных средств на улично-дорожной сети, а также за ее пределами является важным элементом организации дорожного движения. В случае выявления нарушений будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования», - заявила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Ранее сообщалось, что в Пензе предлагают повысить ставку земельного налога на два вида недвижимости: многоэтажные паркинги и автостоянки - с 0,1% и 0,3% соответственно до максимально возможной в 1,5%.

В 2022 году земельный налог на многоэтажные паркинги принес в городской бюджет 29 тыс. рублей. При увеличении ставки этот показатель вырастет до 428 тыс. От автостоянок в казну поступит 4 млн 555 тыс. вместо 911 тыс. рублей.

Окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

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