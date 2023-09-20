В Пензе хотят повысить земельный налог на два вида недвижимости

20.09.2023 | 15:35

В Пензе собираются повысить ставку земельного налога на два вида недвижимости - многоэтажные паркинги и автостоянки.

Соответствующий проект решения Пензенской гордумы депутаты рассмотрели на заседании комиссии, состоявшемся в среду, 20 сентября.

На данный момент ставка налога на многоэтажные паркинги составляет 0,1%, на автостоянки - 0,3%. Для обоих видов недвижимости предлагается повысить ставку до максимально возможной - 1,5%.

По данным налоговых органов, в 2022 году в бюджет Пензы земельный налог на многоэтажные паркинги принес 29 тыс. рублей. При увеличении ставки с 0,1% до 1,5% этот показатель вырастет до 428 тыс.

Что касается автостоянок, то в прошлом году они принесли в казну 911 тыс. рублей. Если ставку налога поднимут с 0,3% до 1,5%, то сумма увеличится до 4 млн 555 тыс.

Примечательно, что в Пензе на кадастровом учете стоят 27 земельных участков под размещение паркингов и 721 - под автостоянки. Если использовать их по назначению, то они могут принести городу деньги. При действующих ставках паркинги принесут 339,46 тыс. рублей, автостоянки - 5 200,8 тыс. руб. А при ставке 1,5% суммы вырастут до 5 млн 91,94 тыс. и 26 млн. руб.

Депутаты сравнили ставки земельного налога на многоэтажные паркинги и автостоянки в Пензе и в других городах. В Саратове, Нижнем Новгороде, Перми, Саранске, Оренбурге, Ульяновске, Воронеже, Липецке, Рязани, Твери, Туле и Ярославле они составляют 1,5%. В Казани и Самаре ставки на автостоянки - 0,8 и 0,45% соответственно. На многоэтажные паркинги в Саратове ставка составляет 0,75%, в Казани - 0,13%. В Пензе же самые низкие ставки.

Начальник управления экономического развития Елена Голова уточнила, что цель повышения ставок - увеличение налоговых поступлений в бюджет.

«А как это повлияет на людей в период СВО и повышения цен на продукты, вы не учитываете?» - возразил глава города Владимир Мутовкин.

Елена Голова обосновала предложение тем, что в 2023 году прошла переоценка кадастровой стоимости земельных участков и по сравнению с 2022-м она снизилась вдвое. Налог же исчисляется исходя из кадастровой стоимости.

«В Пензе 7 многоэтажных паркингов и 7 автостоянок находятся в частной собственности. Если в 2022 году общая кадастровая стоимость паркингов составляла 182 млн рублей, то в 2023-м - 92,6 млн. Соответственно для автостоянок эти показатели составили 50,8 млн и 25,8 млн», - уточнила она.

По словам спикера, на широкий круг пензенцев повышение ставок земельного налога на стоянки и паркинги не повлияет.

Елена Голова отметила, что депутаты могут не повышать ставку до максимума, но хотя бы до 1% довести необходимо.

Окончательное решение народные избранники должны принять на ближайшей сессии.