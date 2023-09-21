В Пензе на несколько дней перекроют пересечение Бакунина и Московской

21.09.2023 | 18:09

В Пензе на несколько дней запретят движение на пересечении улиц Бакунина и Московской.

«Данные изменения связаны с проведением капитального ремонта на участке тепломагистрали на Московской», - сообщили в городской администрации.

Участок будет перекрыт с 23:00 пятницы, 22 сентября, до 00:00 25 сентября.

В субботу, 23 сентября, пензенцам лучше не ездить по улице Лермонтова. Движение на перекрестке улиц Куйбышева, Лермонтова и Советской тоже обещают перекрыть.

Там проезд будет невозможен из-за асфальтировки проезжей части после капремонта тепловых сетей.