На перекрестке Куйбышева и Лермонтова перекроют движение

21.09.2023 | 17:45

В субботу, 23 сентября, пензенцам лучше не ездить по улице Лермонтова. Движение на перекрестке улиц Куйбышева, Лермонтова и Советской обещают перекрыть.

«Данные меры приняты в связи с проведением работ по асфальтировке участка проезжей части от улицы Чкалова до улицы Советской. Ранее здесь был выполнен капитальный ремонт тепловых сетей», - пояснили в администрации Пензы.

Проезд будет закрыт с 2:00 до 24:00 23 сентября.

В середине июля на Куйбышева закрыли полосы, по которым водители ехали в сторону улицы Чкалова от улицы Лермонтова. А с 25 июля движение на участке запретили совсем. Как выяснилось, это потребовалось для устранения неоднократных порывов на участке тепловой сети: улицу несколько раз перекапывали за прошлый отопительный сезон.

Из-за того что ограждение ремонтируемого участка заняло целую полосу дороги на улице Лермонтова, движение автомобилей в часы пик там стопорилось, что вызывало возмущение водителей и пассажиров общественного транспорта. К концу августа работы на перекрестке завершились.

Первоначально планировалось, что улицу Куйбышева откроют до 15 сентября. Потом срок сдвинули на 30-е число, позже - на 25-е.