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Общество

На ул. Бекешской в Пензе переход совместят с искусственной неровностью

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Сразу на нескольких оживленных дорогах Пензы в 2024 году появятся искусственные неровности, совмещенные с пешеходными переходами.

Обустройство одной из них запланировано на улице Бекешской - в районе дома № 6 (рядом с проходной областной детской больницы). Об этом сообщило управление ЖКХ, отвечая на обращение горожанина на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Скажите, пожалуйста, когда ограничат скорость движения и поставят камеры на пешеходных переходах ул. Бекешской? Ребенок там дорогу переходит в школу, больше негде, а авто носятся как сумасшедшие», - написал житель Пензы Виталий Г.

Представитель управления ЖКХ пояснил, что в 2024 году в районе дома № 6 не только создадут искусственную неровность, совмещенную с переходом, но и ограничат знаками скорость до 40 км/ч.

Ранее сообщалось об аналогичных планах на улице Терновского. Там обустроят зебру напротив дома № 115.

Как это будет выглядеть, можно посмотреть на улице Пушкина. Там уже изменили нерегулируемый пешеходный переход, расположенный примерно посередине участка от пересечения с Плеханова до ул. Ставского.

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