Появились подробности ДТП с пенсионеркой на улице Суворова

23.06.2025 | 11:35

В субботу, 21 июня, в ДТП на улице Суворова пострадала 87-летняя пенсионерка-пешеход. Она попала под колеса иномарки.

Авария случилась в 13:52 рядом с остановкой «Рембыттехника». Вначале столкнулись два автомобиля: «Лада-Ларгус» с 53-летним мужчиной за рулем и Hyundai Getz с 54-летней женщиной-водителем.

После удара иномарка сбила пенсионерку, шедшую по дороге. Ее госпитализировали с травмами.

Помощь медиков потребовалась и автомобилистке, после ее оказания женщину отпустили.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - рассказали в областной ГАИ.