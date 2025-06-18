В Пензе ищут водителя, который сбил ребенка на ул. Суворова и скрылся

18.06.2025 | 10:27

В Пензе разыскивают свидетелей и очевидцев ДТП, в котором пострадал ребенок.

10-летнюю девочку сбили около 18 часов 21 мая напротив дома № 71 на улице Суворова. Водитель с места ДТП скрылся; на каком автомобиле он был, неизвестно. Девочка получила травмы.

«Убедительная просьба к свидетелям данного происшествия позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - заявили в областной Госавтоинспекции.

Также ищут свидетелей аварии, произошедшей на улице Луначарского 31 мая. Около магазина «Стрела» неустановленный автомобилист создал помеху для велосипедиста. Тот не справился с управлением и врезался в торговый павильон.

Еще одно ДТП, очевидцев которого разыскивают, случилось в 0:15 1 июня на улице Светлой: около 1-го корпуса дома № 50в автомобиль сбил женщину 1966 года рождения. Водитель скрылся, пострадавшую госпитализировали.