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Общество

На улице Терновского в Пензе создадут искусственную неровность

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На улице Терновского в Пензе появится искусственная неровность - таким образом там надеются обезопасить пешеходов.

О планах сообщило управление ЖКХ, отвечая на обращение горожанина в соцсети «ВКонтакте».

«Прошу от лица всех родителей, чьи дети переходят дорогу на улице Терновского напротив дома № 115, пожалуйста, поставьте там светофор с кнопкой для спокойствия родителей за детей! В зимний период почему-то из года в год прочищают только одну сторону от снега! Предыдущий ответ был, что не положен там светофор! Вопрос: почему? Почему на улице Володарского (остановка «Пензгражданпроект») стоит такой светофор, а около школы, где дети переходят дорогу, не положен?! Аварий на данном пешеходном переходе очень много, и не пропускают пешеходов, и сбивают! Помогите, пожалуйста, решить данную проблему!» - написал мужчина в группе, созданной для освещения деятельности губернатора.

Представитель управления ЖКХ сообщил, что на данном переходе планируется обустроить искусственную неровность, совмещенную с переходом. Работы намечено провести в 2024 году.

Как это будет выглядеть, можно посмотреть на улице Пушкина. Там аналогичным образом изменили нерегулируемый пешеходный переход, расположенный примерно посередине участка от пересечения с Плеханова до ул. Ставского.

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